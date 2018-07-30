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В сети появились уникальные кадры встречи политзаключенного Кольченко с мамой

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Лариса Кольченко впервые за 9 месяцев встретилась с сыном
Лариса Кольченко впервые за 9 месяцев встретилась с сыном / glavcom.ua

Украинский политзаключенный Александр Кольченко впервые за 9 месяцев встретился с мамой. В сети появились уникальные кадры этого свидания.

Об этом со ссылкой на соответствующее видео, которое появилось в российских СМИ, информируют "Крым.Реалии".

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Отмечается, что мать Кольченко, Лариса, прибыла в Челябинск, где в колонии строгого режима держат Александра. Женщина привезла с собой из Крыма двадцатикилограммовую передачу сыну.

Их встреча должна длиться три дня, для этого матери и сыну выделили номер в гостинице колонии.

Длительные свидания разрешены раз в четыре месяца, но по словам Ларисы Кольченко, увидеть сына она смогла впервые за девять месяцев.

Известно, что перед свиданием представители российской наблюдательной комиссии, которая якобы контролирует соблюдение прав человека в местах лишения свободы в РФ, встретились с матерью Кольченко.

Мама хочет только одного, чтобы ее сына выпустили на свободу. Возможно, это может быть обмен на российских заключенных в украинских тюрьмах,
– отметили в комиссии.

Напомним, Александра Кольченко вместе с Олегом Сенцов задержали весной 2014 года в Крыму. Их обвинили в подготовке терактов. Российский суд вынес приговор Кольченко – до 10 лет колонии строгого режима. Кольченко объявил голодовку 31 мая, требуя освобождения Олега Сенцова, однако был вынужден прекратить ее 7 июня, поскольку был слишком слаб: он начал терять сознание.

Теги: Новости России Новости политики заложники Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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