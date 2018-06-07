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Политзаключенный Кольченко прекратил голодовку, – адвокат

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Александр Кольченко прекратил голодовку
Александр Кольченко прекратил голодовку / ru.krymr.com

Пленник Кремля Александр Кольченко прекратил голодовку из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом сообщил адвокат Андрей Лепехин в Facebook.

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Он очень ослаб, уже стал терять сознание. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг. Сегодня его по медицинским показаниям собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодания, в тюремную больницу,
 сообщил адвокат.

Лепехин добавил, что решение о голодовке и ее прекращении Александр принимал самостоятельно.

"Он готовился к объявлении голодовки солидарности, сразу после того как узнал о заявлении Олега Сенцова. Александр с этого момента перешел на прием жидкой пищи и снизил ее объем. Как только "подготовился" таким образом, так объявил голодовку. За это время (своей голодовки и подготовки к ней) Александр потерял 10 кг веса. Сейчас он также самостоятельно принял решение о прекращении голодовки", – добавил адвокат.

Напомним, 31-го мая незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Что такое дело "крымских террористов"?
В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко и Олег Сенцов. В августе 2015 российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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