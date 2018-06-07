Політв'язень Кольченко припинив голодування, – адвокат

Бранець Кремля Олександр Кольченко припинив голодування через погіршення стану здоров'я.

Про це повідомив адвокат Андрій Лепьохін у Facebook.

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Він дуже ослаб, вже став непритомніти. У нього впав рівень цукру в крові, і йому вже ставили глюкозу. За час голодування його вага знизилася до 54 кг. Сьогодні його за медичними показаннями збиралися переводити із санчастини колонії, де він перебував протягом голодування, в тюремну лікарню,

– повідомив адвокат.

Лепьохін додав, що рішення про голодування і його припинення Олександр приймав самостійно.

"Він готувався до оголошення голодування солідарності, відразу після того як дізнався про заяву Олега Сенцова. Олександр з цього моменту перейшов на прийом рідкої їжі і знизив її обсяг. Як тільки "підготувався" таким чином, так оголосив голодування. За цей час (свого голодування і підготовки до неї) Олександр втратив 10 кг ваги. Зараз він також самостійно прийняв рішення про припинення голодування", – додав адвокат.

Нагадаємо, 31-го травня незаконно засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Що таке справа "кримських терористів"? У травні 2014 року в Сімферополі було заарештовано чотирьох проукраїнських активістів: Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія, Олександра Кольченка та Олега Сенцова. У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі.

