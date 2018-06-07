13:39
7 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 7°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вуса надії для збірної РФ. Віртуальна реальність Кисельова
Вєсті Кремля
21:01, 6 червня
Вєсті.UA. Натурщик Тетяни Чорновол. Хитрий план Добкіна
Вєсті.UA
19:46, 6 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Політв'язень Кольченко припинив голодування, – адвокат

1294 Читать новость на русском
Олександр Кольченко припинив голодування
Олександр Кольченко припинив голодування / ru.krymr.com

Бранець Кремля Олександр Кольченко припинив голодування через погіршення стану здоров'я.

Про це повідомив адвокат Андрій Лепьохін у Facebook.

Читайте також: Російський режисер розповів про дивний блиск в очах Сенцова, який голодує

Він дуже ослаб, вже став непритомніти. У нього впав рівень цукру в крові, і йому вже ставили глюкозу. За час голодування його вага знизилася до 54 кг. Сьогодні його за медичними показаннями збиралися переводити із санчастини колонії, де він перебував протягом голодування, в тюремну лікарню,
– повідомив адвокат.

Лепьохін додав, що рішення про голодування і його припинення Олександр приймав самостійно.

"Він готувався до оголошення голодування солідарності, відразу після того як дізнався про заяву Олега Сенцова. Олександр з цього моменту перейшов на прийом рідкої їжі і знизив її обсяг. Як тільки "підготувався" таким чином, так оголосив голодування. За цей час (свого голодування і підготовки до неї) Олександр втратив 10 кг ваги. Зараз він також самостійно прийняв рішення про припинення голодування", – додав адвокат. 

Нагадаємо, 31-го травня незаконно засуджений у Росії за звинуваченням у тероризмі Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Що таке справа "кримських терористів"? У травні 2014 року в Сімферополі було заарештовано чотирьох проукраїнських активістів: Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія, Олександра Кольченка та Олега Сенцова. У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі.
 

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
сьогодні, 13:00 Яка кількість населення вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною: результати дослідження
Віталій Шабунін 164
Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
сьогодні, 12:00 Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме
Наталія Лебідь 1177
Київ скоро очистять від маршруток
сьогодні, 08:40 Київ скоро очистять від маршруток
Ольга Бродська 3338
Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
сьогодні, 08:02 Головні новини 6 червня: подання на Данилюка, аудіозапис заяви заступника Супрун, рейс до Канади
3521
Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
6 червня, 22:04 Деньги на ветер: как правильно инвестировать в ветроэнергетику
Максим Єфімов 438
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук