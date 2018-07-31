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К Сенцову не пустили священника, – Геращенко

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К Сенцову не пустили священника, который должен был передать политзаключенному письмо от Геращенко
К Сенцову не пустили священника, который должен был передать политзаключенному письмо от Геращенко / rbc.ua

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанге, не пустили священника. Тот должен был передать политзаключенному письмо от нее.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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К Сенцову не пустили священника... Если честно, пыталась передать Олегу письмо. На десятки моих писем, которые пересылала, посылала, передавала через адвокатов и других лиц – никогда не было никакого ответа,
– отметила вице-спикер ВР.

Она также назвала подлостью то, что к Сенцову не пустили сначала украинскую омбудсвумен Людмилу Денисову, а теперь – священнослужителя.

"Какая же подлость – не пустить украинскую омбудвумен, а теперь – священника. Полная изоляция, в том числе информационная", – подчеркнула Геращенко.

 

Теги: Новости Украины Ирина Геращенко заложники Украинцы в плену РФ Новости политики Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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