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К Сенцову не пустили священника: появилось объяснение России

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В России объяснили, почему не пустили к Сенцову священника
В России объяснили, почему не пустили к Сенцову священника / Фото из открытых источников

К незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову не пустили священника, поскольку политзаключенный не просил о такой встрече.

Об этом говорится в заявлении Федеральной службы исполнения наказаний.

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31 июля к Олегу Сенцову не пустили священника. Тот должен был передать незаконно удерживаемому в российской колонии украинскому режиссеру письмо от вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко.

Как отметили в российском ведомстве, в колонию к заключенным приглашаются священники по их просьбе, однако от Сенцова таких просьб не было.

Также в ФСИН заявили, что за колонией, где содержится украинский режиссер, закреплен священник русской православной церкви, который может посещать заключенных.

От заключенного Сенцова А.Г. заявлений о встрече со священнослужителем не поступало. При предоставлении от него заявления с просьбой о встрече со священнослужителем, встреча будет организована в установленном законом порядке,
– говорится в заявлении.

Напомним, 1 августа украинская омбудвумен Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну с просьбой посодействовать визитам международных организаций к украинским политзаключенным в России и на оккупированных территориях.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые содержатся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики заложники Украинцы в плену РФ Украина – Россия Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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