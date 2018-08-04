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Для чего Путин держит заложников в России

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Путин держит заложников в России для торга
Путин держит заложников в России для торга / Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин держит заложников в России для торга, а просьбы матерей и мира для него ничего не значат.

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

Читайте также: К Сенцову не пустили священника: появилось объяснение России

Когда я слышу критику оппонентов, что, мол, украинская власть как-то не так ведет переговоры с РФ относительно заложников, или когда кто-то из многочисленных кандидатов в президенты рассказывает, как он мгновенно договорится с Путиным о возвращении Донбасса и Крыма и "будапештско - женевский формат" –  я думаю, что эти люди или самовлюбленные и далекие от реалий популисты, или не осознают очевидного –  Путин видит только один формат: капитуляцию Украины. И заложников он держит для торга, слезы матери и беспокойство мира для него ничего не значат. И мир этому потакает, к сожалению,
–  отметила политик.

Чиновница отметила, что "русский тоталитарный режим" не допустил к украинскому режиссеру и политзаключенному Олегу Сенцову священников, украинскую омбудвумен Людмилу Денисову, независимых врачей, представителей Amnesty International, и не предоставил миру в течение трех месяцев голодовки ни одного его фото.

Кроме того, она напомнила, что полтора месяца назад мама Сенцова обратилась к Путину с просьбой о его помиловании, но российская сторона до сих пор не дала никакого ответа, "как нет ни одного ответа на предложение Украины передать ради освобождения и спасения Олега и других пленников 36 россиян" .

"Очевидно, что его держат в полной информационной изоляции, никто не знает правды о состоянии его здоровья и тех манипуляциях, которые с ним проводят, в том числе относительно смесей, которые ему дают",– подчеркнула Геращенко.

Напомним, 1 августа украинская омбудвумен Людмила Денисова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Зейда Раада аль Хусейну с просьбой посодействовать визитам международных организаций к украинским политзаключенным в России и на оккупированных территориях.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Владимир Путин Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Ирина Геращенко
Источник: 24 Канал
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