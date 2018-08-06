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Освобожденный из российской колонии Костенко уже находится в Украине

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Александр Костенко прибыл в Украину
Александр Костенко прибыл в Украину / Фото из свободных сетей

В понедельник, 6 августа, украинский активист Александр Костенко, который отбывал наказание в российской колонии и накануне вышел на свободу, уже пересек украинскую границу. Ожидается, что под вечер Костенко будет в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

24 канал сообщал, что 3 августа политзаключенный Кремля Александр Костенко, который является уроженцем Крыма, вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Украинская омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Костенко уже подыскали временное жилье на территории материковой Украины, поскольку возвращаться в родной Крым из-за оккупации он не может.

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Как проинформировали меня госсекретарь МИД А. Заец и наши консулы, Александр Костенко вместе с нашими дипломатами пересекли российско-украинскую границу. Планируется, что к вечеру они будут в Киеве,
– написала Геращенко.

Она также анонсировала проведение в 16:00 брифинга в Министерстве иностранных дел, на котором украинские дипломаты расскажут о "всех совместных, скоординированных усилиях власти и дипломатического корпуса по защите украинцев, незаконно удерживаемых в РФ".

Кто такой Александр Костенко?
Житель Симферополя, который принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015 года Костенко в оккупированном Крыму приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии якобы за нанесение телесных повреждений сотруднику крымского "Беркута" в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок Костенко уменьшили до 3 лет и 6 месяцев заключения.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ МИД Украины Ирина Геращенко
Источник: 24 канал
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