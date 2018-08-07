Расследование в отношении политзаключенного Костенко в Украине продолжится: в чем его обвиняют

Украинское расследование о вероятном незаконном хранении оружия и совершении государственной измены освобожденным из российской колонии Александром Костенко продлится. Ранее расследование было прекращено в связи с тем, что Костенко был арестован в России.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Производство не закрыто. В связи с возвращением Костенко расследование будет продолжаться", – сказала Сарган

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Напомним, что в 2014-2015 годах в Украине Костенко проходил по делу о незаконном хранении оружия вместе с другим крымчанином Станиславом Красновым. Мужчин задержали в мае 2014 года с оружием. СБУ называла их тогда "диверсантами" и "участниками террористической группы".

В судебных решениях говорится, что Костенко не являлся в суд, следствие не могло установить его место пребывания. Костенко вызвали в суд и позволяли арестовали в то время, когда он уже был осужден в РФ. Сейчас в материалах дела Костенко уже не фигурирует.

Пресс-секретарь генпрокурора отметила, что Костенко в розыск не объявляли.

Кто такой Александр Костенко?

Житель Симферополя, который принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015 года Костенко в оккупированном Крыму приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии якобы за нанесение телесных повреждений сотруднику крымского "Беркута" в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок Костенко уменьшили до 3 лет и 6 месяцев заключения