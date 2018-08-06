Звільнений із російського полону Костенко потребує допомоги, – Денісова

Українська омбудсвумен Людмила Денісова заявила, що Олександр Костенко, якого на днях звільнили із російського полону, потребує допомоги. У нього зламана рука і він дуже виснажений.

Про це правозахисниця написала на своїй сторінці у Facebook.

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Тільки-но поговорила телефоном із Олександром Костенком. Він дуже втомлений, говорити йому важко. Каже, що в нього зламана рука і він потребує допомоги,

– зазначила Денісова.

Вона також додала, що Костенко подякував за піклування, а необхідну допомогу та реабілітацію він обов'язково пройде в Україні.

Раніше 6 серпня стало відомо, що український активіст Олександр Костенко, який відбував покарання в російській колонії і напередодні вийшов на волю, вже перетнув український кордон. Очікується, що під вечір Костенко буде в Києві.

Нагадаємо, 3 серпня політв’язень Кремля Олександр Костенко, який є уродженцем Криму, вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 у місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

Українська омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Костенку вже підшукали тимчасове житло на території материкової України, оскільки повертатися у рідний Крим через окупацію він не може.

Хто такий Олександр Костенко?Житель Сімферополя, який брав активну участь у подіях на Майдані в Києві. У травні 2015 року Костенка в окупованому Криму засудили до 4 років і 2 місяців колонії нібито за нанесення тілесних ушкоджень працівникові кримського "Беркуту" в Києві. Після розгляду касаційної скарги термін Костенку зменшили до 3 років і 6 місяців ув’язнення