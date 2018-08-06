У Криму Сенцова і Кольченка намалювали під муралом з Путіним: фото
В окупованому Російською Федерацією Криму на будинку з'явилося графіті, на якому зобразили політв'язнів Кремля Олега Сенцова та Олександра Кольченка.
Відповідне фото опублікували у Facebook-сторінці "Save Oleg Sentsov".
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Сьогодні в Криму з'явилося додаткове завершальне загальну думку російської держави графіті. Художники підтримують Олега Сенцова і передають, що в Сімферополі є його прихильники,
– підписана світлина.
На графіті зображені українські політв'язні Сенцов і Кольченко, які стоять за гратами в російському суді.
Поруч із зображенням написали "Мовчи, або отримаєш покарання" та хештеги: #freesencov, #freekolchenko.
Зазначимо, українських бранців Кремля зобразили під муралом з президентом Росії Володимиром Путіним у морській формі, яким вітається анексія півострова Росією.