У Криму Сенцова і Кольченка намалювали під муралом з Путіним: фото

В окупованому Російською Федерацією Криму на будинку з'явилося графіті, на якому зобразили політв'язнів Кремля Олега Сенцова та Олександра Кольченка.

Відповідне фото опублікували у Facebook-сторінці "Save Oleg Sentsov".

Читайте також: На фестивалі "Бандерштат" влаштували флешмоб на підтримку бранців Кремля: вражаюче відео

Сьогодні в Криму з'явилося додаткове завершальне загальну думку російської держави графіті. Художники підтримують Олега Сенцова і передають, що в Сімферополі є його прихильники,

– підписана світлина.

На графіті зображені українські політв'язні Сенцов і Кольченко, які стоять за гратами в російському суді.

Поруч із зображенням написали "Мовчи, або отримаєш покарання" та хештеги: #freesencov, #freekolchenko.

Зазначимо, українських бранців Кремля зобразили під муралом з президентом Росії Володимиром Путіним у морській формі, яким вітається анексія півострова Росією.