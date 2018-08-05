На фестивалі "Бандерштат" влаштували флешмоб на підтримку бранців Кремля: вражаюче відео
Учасники Всеукраїнського музичного фестивалю "Бандерштат", який відбувається на Волині, влаштували масштабний флешмоб на підтримку українців, які незаконно утримуються у російських в'язницях.
Вражаюче відео організатори фестивалю розмістили на офіційній сторінці у Facebook.
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На відео видно, як учасники фестивалю за допомогою ліхтариків, мобільних телефонів утворили слово "FREE".
"FREE – це наша підтримка українцям, яких держава-агресор незаконно утримує за ґратами. Дякуємо, Бандерштат, що долучилися до нашого патріотичного флешмобу. Виглядає неймовірно", – прокоментували відео організатори.
Джерело: 24 Канал
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