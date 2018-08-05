На фестивалі "Бандерштат" влаштували флешмоб на підтримку бранців Кремля: вражаюче відео

На фестивалі "Бандерштат" влаштували флешмоб на підтримку бранців Кремля / Кадр з відео

Учасники Всеукраїнського музичного фестивалю "Бандерштат", який відбувається на Волині, влаштували масштабний флешмоб на підтримку українців, які незаконно утримуються у російських в'язницях.