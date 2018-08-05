На фестивале "Бандерштат" устроили флешмоб в поддержку пленников Кремля: впечатляющее видео

На фестивале "Бандерштат" устроили флешмоб в поддержку пленников Кремля / Кадр из видео

Участники Всеукраинского музыкального фестиваля "Бандерштат", который проходит на Волыни, устроили масштабный флешмоб в поддержку украинцев, что незаконно удерживаются в российских тюрьмах.