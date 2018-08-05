На фестивале "Бандерштат" устроили флешмоб в поддержку пленников Кремля: впечатляющее видео
Участники Всеукраинского музыкального фестиваля "Бандерштат", который проходит на Волыни, устроили масштабный флешмоб в поддержку украинцев, что незаконно удерживаются в российских тюрьмах.
Впечатляющее видео организаторы фестиваля разместили на официальной странице в Facebook.
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На видео видно, как участники фестиваля с помощью фонариков, мобильных телефонов образовали слово "FREE".
"FREE – это наша поддержка украинцам, которых государство-агрессор незаконно удерживает за решеткой. Спасибо, Бандерштат, что присоединились к нашему патриотическому флешмобу. Выглядит невероятно", – прокомментировали видео организаторы.
Источник: 24 Канал
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