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На фестивале "Бандерштат" устроили флешмоб в поддержку пленников Кремля: впечатляющее видео

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На фестивале "Бандерштат" устроили флешмоб в поддержку пленников Кремля
На фестивале "Бандерштат" устроили флешмоб в поддержку пленников Кремля / Кадр из видео

Участники Всеукраинского музыкального фестиваля "Бандерштат", который проходит на Волыни, устроили масштабный флешмоб в поддержку украинцев, что незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

Впечатляющее видео организаторы фестиваля разместили на официальной странице в Facebook.

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На видео видно, как участники фестиваля с помощью фонариков, мобильных телефонов образовали слово "FREE".

"FREE – это наша поддержка украинцам, которых государство-агрессор незаконно удерживает за решеткой. Спасибо, Бандерштат, что присоединились к нашему патриотическому флешмобу. Выглядит невероятно", – прокомментировали видео организаторы.

 

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости Луцка
Источник: 24 Канал
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