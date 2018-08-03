Маленькая украинка из США попросила Иванку Трамп помочь освободить Сенцова: трогательное видео

В США девочка украинского происхождения записала видеообращение к дочери президента США Дональда Трампа Иванке, в котором просит помочь освободить политзаключенного Олега Сенцова.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала соучредитель общественной организации "Вместе" Любовь Шипович.

"Маленькая американка украинского происхождения обращается к Иванке Трамп с просьбой убедить президента США помочь освободить Олега Сенцова – отца двоих детей и украинского режиссера, политического заключенного в России. Please share to reach Ivanka Trump!", – написала Шипович.

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По ее информации, эта девочка является дочерью волонтерки организации "Вместе", которая проживает в Нью-Йорке.