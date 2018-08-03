21:29
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Страшное наказание библиотекой. Жареные факты про Овального
Вєсті Кремля
21:00, сегодня
Вести.UA. Ляшко подрабатывает риэлтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:59, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Маленькая украинка из США попросила Иванку Трамп помочь освободить Сенцова: трогательное видео

108 Читати новину українською
Девочка попросила Иванку Трамп помочь освободить Сенцова
Девочка попросила Иванку Трамп помочь освободить Сенцова / Кадр из видео

В США девочка украинского происхождения записала видеообращение к дочери президента США Дональда Трампа Иванке, в котором просит помочь освободить политзаключенного Олега Сенцова.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовала соучредитель общественной организации "Вместе" Любовь Шипович.

"Маленькая американка украинского происхождения обращается к Иванке Трамп с просьбой убедить президента США помочь освободить Олега Сенцова – отца двоих детей и украинского режиссера, политического заключенного в России. Please share to reach Ivanka Trump!", – написала Шипович.

Читайте также: Известные деятели культуры написали письмо Сенцову: "Сделай для нас этот подвиг любви"

По ее информации, эта девочка является дочерью волонтерки организации "Вместе", которая проживает в Нью-Йорке.

 

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости США Украинцы в плену РФ Дональд Трамп заложники Олег Сенцов Иванка Трамп
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Грубая драка футбольных фанатов в Киеве: появились фото и видео
 6 ноября 2017 , 09:29
Украине понадобится больше денег на войну с Россией, чем даст ей ЕС, - New York Times
 13 ноября 2013 , 08:02 2
Гендиректор "Днепра" прокомментировал возможное возвращение Зозули
 18 февраля 2017 , 09:11
Шахтер может продать Степаненко за границу, – эксперт
 9 мая 2017 , 20:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук