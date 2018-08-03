Маленька українка зі США попросила Іванку Трамп допомогти звільнити Сенцова: зворушливе відео
У США дівчинка українського походження записала відеозвернення до доньки президента США Дональда Трампа Іванки, у якому просить допомогти звільнити політв’язня Олега Сенцова.
Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала співзасновниця громадської організації "Разом" Любов Шипович.
"Маленька американка українського походження звертається до Іванки Трамп з проханням переконати президента США допомогти звільнити Олега Сенцова – батька двох дітей та українського режисера, політичного в'язня в Росії. Please share to reach Ivanka Trump!", – написала Шипович.
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За її інформацією, ця дівчинка є донькою волонтерки організації "Разом", як проживає у Нью-Йорку.