В Крыму Сенцова и Кольченко нарисовали под муралом с Путиным: фото

В оккупированном Российской Федерацией Крыму на доме появилось граффити, на котором изобразили политзаключенных Кремля Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Соответствующее фото опубликовали в Facebook-странице "Save Oleg Sentsov".

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Сегодня в Крыму появилось дополнительное завершающее общее мнение российского государства граффити. Художники поддерживают Олега Сенцова и передают, что в Симферополе есть его сторонники,

– подписана фотография.

На граффити изображены украинские политзаключенные Сенцов и Кольченко, которые стоят за решеткой в ​​российском суде.

Рядом с изображением написали "Молчи, или получишь наказание" и хэштеги: #freesencov, #freekolchenko.

Отметим, украинских пленников Кремля изобразили под муралом с президентом России Владимиром Путиным в морской форме, которым приветствуется аннексия полуострова Россией.