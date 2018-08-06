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Освобожденный из российского плена Костенко нуждается в помощи, – Денисова

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Александр Костенко нуждается в медицинской помощи, у него сломана рука
Александр Костенко нуждается в медицинской помощи, у него сломана рука / Фото из открытых источников

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что Александр Костенко, которого на днях освободили из российского плена, нуждается в помощи. У него сломана рука и он очень истощен.

Об этом правозащитница написала на своей странице в Facebook.

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Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень уставший, говорить ему трудно. Говорит, что у него сломана рука и он нуждается в помощи,
– отметила Денисова.

Она также добавила, что Костенко поблагодарил за заботу, а необходимую помощь и реабилитацию он обязательно пройдет в Украине.

Ранее 6 августа стало известно, что украинский активист Александр Костенко, который отбывал наказание в российской колонии и накануне вышел на свободу, уже пересек украинскую границу. Ожидается, что под вечер Костенко будет в Киеве.

Напомним, 3 августа политзаключенный Кремля Александр Костенко, который является уроженцем Крыма, вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Костенко уже подыскали временное жилье на территории материковой Украины, поскольку возвращаться в родной Крым из-за оккупации он не может.

Кто такой Александр Костенко? Житель Симферополя, который принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015 года Костенко в оккупированном Крыму приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии якобы за нанесение телесных повреждений сотруднику крымского "Беркута" в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок Костенко уменьшили до 3 лет и 6 месяцев заключения

Теги: Новости Украины заложники Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости политики
Источник: 24 канал
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