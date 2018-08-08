Росія може піти на смерть Сенцова: адвокат назвав причину

Російська Федерація може допустити смерть українського режисера, політв'язня Олега Сенцова "в науку іншим" ув'язненим.

Про це повідомив адвокат Дмитро Дінзе на своїй сторінці у Facebook.

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Правозахисник підкреслив, що таку інформацію отримав від дипломатів, які контактують з Росією щодо вирішення питання з Олегом Сенцовим.

Я звичайно не любитель чуток, мені більше цікаві факти, а краще оформлені, але тут інша ситуація. За інформацією дипломатів, які контактують з Росією щодо вирішення питання з Олегом Сенцовим, вказується, що Сенцова не збираються відпускати, типу, нехай помирає в науку іншим ув'язненим. Якщо це правда, то я навіть не знаю, як це коментувати,

– написав адвокат.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року режисер голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.