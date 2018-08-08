Сенцов почти не встает: в МИД Украины забили тревогу

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали последнюю весть о состоянии здоровья украинского режиссера, политзаключенного России Олега Сенцова, который голодает уже 85-й день.

Реакцию МИД в Twitter опубликовала пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца.

24 канал со ссылкой на сестру политзаключенного Наталью Каплан сообщал, что Олег Сенцов находится в критическом состоянии и почти не встает.

"Тревожная информация об ухудшении здоровья О. Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", – написала Беца.

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Тривожна інформація про погіршення здоров'я О.Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення pic.twitter.com/qpIaGyzqG1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 августа 2018 г.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Мужчину задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма. Его обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.