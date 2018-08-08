Сенцов майже не встає: в МЗС України забили на сполох

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували останню звістку про стан здоров'я українського режисера, політв'язня Росії Олега Сенцова, який голодує вже 85-й день.

Реакцію МЗС у Twitter опублікувала речниця відомства Мар'яна Беца.

24 канал з посиланням на сестру політв'язня Наталію Каплан повідомляв, що Олег Сенцов перебуває у критичному стані та майже не встає.

"Тривожна інформація про погіршення здоров'я О. Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення", – написала Беца.

Читайте також: "Він повільно помирає": відомі польські актори зачитали "Заповіт" Сенцова

Тривожна інформація про погіршення здоров'я О.Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення pic.twitter.com/qpIaGyzqG1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 августа 2018 г.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Чоловіка затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.