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Сенцов майже не встає: в МЗС України забили на сполох

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Олег Сенцов перебуває у критичному стані
Олег Сенцов перебуває у критичному стані / 1tv.com.ua

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували останню звістку про стан здоров'я українського режисера, політв'язня Росії Олега Сенцова, який голодує вже 85-й день.

Реакцію МЗС у Twitter опублікувала речниця відомства Мар'яна Беца.

24 канал з посиланням на сестру політв'язня Наталію Каплан повідомляв, що Олег Сенцов перебуває у критичному стані та майже не встає.

"Тривожна інформація про погіршення здоров'я О. Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення", – написала Беца.

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За що в Росії засудили Олега Сенцова? Чоловіка затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ МЗС України Новини Росії
Джерело: 24 канал
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