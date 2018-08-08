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"Він повільно помирає": відомі польські актори зачитали "Заповіт" Сенцова

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Олег Сенцов голодує 87-й день
Олег Сенцов голодує 87-й день / Фото з відкритих джерел

Відомі польські актори зачитали мовою оригіналу оповідання ув'язненого українського режисера Олега Сенцова, який 87-й день голодує в російській колонії.

Інформація про це сьогодні з'явилася на Facebook-сторінці глобальної кампанії Save Oleg Sentsov.

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Чергове оповідання режисера "Заповіт" прочитали російською мовою польські актриси Кароліна Грушка та Олена Леоненко-Гловацкая.

Нагадаємо, раніше відомі польські актори Даніель Ольбрихський, Агата Кулеша, Анджей Северин та інші взяли участь у записі оповідань Олега Сенцова "Собака" і "Бабуся".

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму

 

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини культури
Джерело: 24 канал
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