"Он медленно умирает": известные польские актеры зачитали "Завещание" Сенцова

Известные польские актеры зачитали на языке оригинала рассказ заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который 87-й день голодает в российской колонии.

Информация об этом сегодня появилась на Facebook-странице глобальной кампании Save Oleg Sentsov.

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Очередное произведение режиссера "Завещание" прочитали на русском языке польские актрисы Каролина Грушка и Елена Леоненко-Гловацкая.

Напомним, ранее известные польские актеры Даниэль Ольбрыхский, Агата Кулеша, Анджей Северин и другие приняли участие в записи рассказов Олега Сенцова "Собака" и "Бабушка".

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму