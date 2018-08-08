18:24
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Он медленно умирает": известные польские актеры зачитали "Завещание" Сенцова

212 Читати новину українською
Олег Сенцов голодает 87-й день
Олег Сенцов голодает 87-й день / Фото из открытых источников

Известные польские актеры зачитали на языке оригинала рассказ заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, который 87-й день голодает в российской колонии.

Информация об этом сегодня появилась на Facebook-странице глобальной кампании Save Oleg Sentsov.

Читайте также: Написал, что конец близок, и он это не об освобождении, – сестра Сенцова о его состоянии

Очередное произведение режиссера "Завещание" прочитали на русском языке польские актрисы Каролина Грушка и Елена Леоненко-Гловацкая.

 

 

Напомним, ранее известные польские актеры Даниэль Ольбрыхский, Агата Кулеша, Анджей Северин и другие приняли участие в записи рассказов Олега Сенцова "Собака" и "Бабушка".

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму

 

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости культуры
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: Полтавщина, которая влюбит в себя
Настя Сукач
Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
сегодня, 17:01 Кейс Манафорта: чи можна приймати допомогу ворога на безоплатній основі?
Богдан Яременко
Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
сегодня, 16:01 Скандальная Поклонская — дитя украинской системы
Павло Казарін
Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина
сегодня, 15:27 Наше предсказание сбылось, – Саакашвили о планах Путина
Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
сегодня, 15:01 Как работала российская пропаганда в Грузии в 2008
Ян Валетов
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Турция приходит в себя после попытки переворота: задержан военный советник Эрдогана
 17 июля 2016 , 18:39 1
Наличный курс валют 12 декабря: гривна стремительно падает
 12 декабря 2017 , 19:20
Топ-новости: "Барселона" совершила безумнейший камбэк в истории ЛЧ, Гусев определился с направлением продолжения карьеры
 9 марта 2017 , 07:30
Самый дорогой игрок мира толкнул журналистку в бассейн, – видео
 10 июля 2017 , 11:31
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук