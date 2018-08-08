Сенцов – у критичному стані: Денісова готова обговорити з РФ будь-які умови обміну політв’язня

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до уповноваженої Росії з прав людини Тетяни Москалькової і голови Ради розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові РФ Михайла Федотова, з закликом до обговорення будь-яких умов обміну українського режисера, політв'язня Олега Сенцова.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

24 канал з посиланням на сестру політв'язня Наталію Каплан повідомляв, що Олег Сенцов перебуває у критичному стані та майже не встає.

Я готова вилетіти негайно. Прошу відповідальних осіб Російської Федерації якомога швидше надати літак на перевезення Олега Сенцова в будь-яку лікарню, в якій зможуть надати необхідну медичну допомогу,

– закликала у своєму дописі українська омбудсмен.

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Денісова при цьому зазначила, що домовленості між президентами України і Росії про її відвідування українських політв'язнів російською стороною не виконані, тому спростувати або підтвердити інформацію, надану Росією про "відносно стабільний" стан Сенцова неможливо.

Омбудсмен також нагадала, що звернення матері Сенцова про помилування сина до президента РФ Володимира Путіна залишилося без відповіді. Ініціатива України про розблокування процесу обміну знову гальмується російською стороною.

"Закликаю всіх небайдужих долучитися і не допустити смерті Олега Сенцова", – заявила Денісова.

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За що в Росії засудили Олега Сенцова? Чоловіка затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Його звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року у Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.