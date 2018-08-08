Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення, – сестра Сенцова про його стан

Сестра незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан підтвердила значне погіршення стану брата.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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Наталія Каплан повідомила, що через адвоката отримала новий лист від брата, де той написав, що майже не встає.

Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення. Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, ніяких! Каже, що він зараз в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається,

– написала двоюрідна сестра Олега Сенцова.

У листі режисер пояснив, що відмовляється від переведення до цивільної лікарні, оскільки думає, що може просто не пережити етап.

"ЄСПЛ наполягає на переведенні до цивільної лікарні, причому ближче до місця прописки. Олег відмовився, каже, що він просто не переживе етап, а в цивільній лікарні в Лабитнангі, куди він вже потрапляв в реанімацію, над ним знущаються ще більше, ніж в тюремній. Це Росія, дитинко ... і я взагалі не уявляю, що ще можна зробити і як його витягти ... все дуже погано", – написала Каплан.

7 серпня адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив про значне погіршення його стану. У режисера знизився рівень гемоглобіну, а серцебиття сповільнилось до 40 ударів за хвилину.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?

Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.