Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис гаранта, де він повідомив про підсумки розмови з Келлогом.

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Зустріч Зеленського і Келлога

Змістовна розмова зі спецпредставником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Подякував за участь у Конференції з питань відновлення України: генерал очолює американську делегацію.



Обговорили постачання зброї та посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні.



