Як виглядає Олег Сенцов зараз: омбудсмен показала свіжі фото

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 9 серпня опублікувала свіжі фото незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Ці фото надала російська сторона.

Відповідні знімки Денісова опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Тільки-но від уповноваженого РФ надійшли фото Олега Сенцова. За інформацією, яку їй передали, Олег активний, ходить дивитися телевізор, читає книжки, пише щось час від часу. Всі, цитую, дивуються як він витримує, стан його задовільний,

– написала українська омбудсмен.

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"На моє запитання, чи можу я оприлюднити фото, мені відповіли, коли питали про дозвіл зробити фото, Олег розуміє, що люди хвилюються про нього. Ці три фото Олега Сенцова я щойно отримала", – додала Денісова.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.