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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как выглядит Олег Сенцов сейчас: омбудсмен показала свежие фото

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Как выглядит Олег Сенцов сейчас: омбудсмен показала свежие фото
Как выглядит Олег Сенцов сейчас: омбудсмен показала свежие фото / Facebook-страница Денисовой

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 9 августа опубликовала свежие фото незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Эти фото предоставила российская сторона.

Соответствующие снимки Денисова опубликовала на своей странице в Facebook.

"Только что от уполномоченного РФ поступили фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", – написала украинская омбудсмен.

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"На мой вопрос, могу ли я обнародовать фото, мне ответили, когда спрашивали о разрешении сделать фото, Олег понимает, что люди волнуются о нем. Эти три фото Олега Сенцова я только что получила", – добавила Денисова.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

ХРОНиКА событий

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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