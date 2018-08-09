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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сенцов просив більше не писати йому, що свобода поруч, – сестра

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Сенцов не отримує листи через проблеми з цензором
Сенцов не отримує листи через проблеми з цензором / Фото з вільних мереж

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов не отримує листи через проблеми з цензором, який їх попередньо вичитує. Раніше в одному зі своїх листів Сенцов запитував, чи цікавиться хтось його голодуванням, адже йому не передають листи.

Про це розповіла двоюрідна сестра політв’язня Наталія Каплан, повідомляє "Громадське".

Я так розумію, що виникла проблема з цензором, і листів він не отримує вже тиждень, може більше. Утворився інформаційний вакуум. Він і так насилу розуміє, що відбувається у світі, відривками збирає, а зараз взагалі нічого,
– розповіла сестра Сенцова.

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Вона додала, що цензор може бути у відпустці, проте це є внутрішньою проблемою колонії, яку мають вирішити.

Каплан також зазначила, що в листі до неї Сенцов просив більше не писати йому, що свобода поруч.

"Таке враження, що він зовсім втратив надію", – додала сестра політв’язня.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

хроніка подій
Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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