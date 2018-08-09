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Сенцов просил больше не писать ему, что свобода рядом, – сестра

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Сенцов не получает письма из-за проблемы с цензором
Сенцов не получает письма из-за проблемы с цензором / Фото из открытых источников

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов не получает письма из-за проблемы с цензором, который их предварительно вычитывает. Ранее в одном из своих писем Сенцов спрашивал, интересуется ли кто его голоданием, так как ему не передают письма.

Об этом рассказала двоюродная сестра политзаключенного Наталья Каплан, сообщает "Громадское".

Я так понимаю, что возникла проблема с цензором, и писем он не получает уже неделю, может больше. Образовался информационный вакуум. Он и так с трудом понимает, что происходит в мире, отривками собирает, а сейчас вообще ничего,
– рассказала сестра Сенцова.

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Она добавила, что цензор может быть в отпуске, однако это является внутренней проблемой колонии, которую должны решить.

Каплан также отметила, что в письме к ней Сенцов просил больше не писать ему, что свобода рядом.

"Такое впечатление, что он совсем потерял надежду", – добавила сестра политзаключенного.

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

хронИка СОБЫТИй

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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