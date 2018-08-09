На все воля русского царя: сестра Сенцова о помиловании политзаключенного

Сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что процедура помилования не будет иметь значения, если в России будет политическая воля для освобождения политзаключенного.

Об этом сообщает "Громадское".

24 канал сообщал, 9 августа в администрации президента России заявили, что получили ходатайство о помиловании Олега Сенцова от его матери, но "не готовы говорить о реакции".

Там все зависит от Путина. На самом деле письмо пришло далеко не сегодня. Оно уже довольно долго там лежит, в Администрации президента,

– отметила Каплан в эфире программы "Громадское.На русском".

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Она добавила, что в российском законодательстве есть процедура помилования по ходатайству матери заключенного, но в ситуации с Сенцовым решение принимает исключительно президент России Владимир Путин.

"Там дальше на все воля русского царя", – подчеркнула сестра политзаключенного.

Ведущая программы напомнила, что, по словам адвоката Дмитрия Динзе, процедура помилования в России длится достаточно долго, однако Каплан убеждена, что в вопросе освобождения Сенцова определяющей является политическая воля российского руководства.

Да, там комиссия должна рассматривать дополнительные документы, но надо понимать, если будет политическая воля – это все будет сделано за 2 секунды. Это вообще не вопрос. То есть, смотреть здесь только на процедуры – неправильно. Если бы Россия придерживалась всех юридических процедур, то Олег вообще бы ни суток не сидел,

– сказала Каплан.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.