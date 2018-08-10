Путин дал обещание Макрону относительно Сенцова

Во время телефонного разговора Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина решить ситуацию с политзаключенным Олегом Сенцовим.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

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Президент РФ пообещал вскоре предоставить французской стороне информацию о состоянии здоровья политзаключенного Олега Сенцова.

"Президент республики поделился с президентом Путиным своей озабоченностью в связи с тем, что состояние здоровья Сенцова ухудшается", – говорится в сообщении.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.