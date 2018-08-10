Сенцов жив: к пленнику пустили врачей

У политзаключенного Олега Сенцова в колонии был консилиум с участием врачей из местной больницы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила российская журналистка Виктория Ивлева.

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"По сообщению епископа Григория Михнова-Вайтенко (епископ Апостольской православной церкви, который пытается посетить Олега Сенцова – ред.), который, как и раньше, находится в Лабытнанги, Олег жив. Сегодня у него был многочасовой консилиум с приглашением врачей из местной больницы" , – написала Ивлева.

По ее информации, в субботу и воскресенье свидания по распоряжению колонии запрещены, но "епископ не покидает надежды попасть к Олегу в начале недели, если за выходные дни не произойдет какого-то невероятного чуда".

Также Виктория Ивлева попросила больше не ставить никаких вопросов и не заниматься спекуляциями, а просто подумать о свободе и Олеге.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.