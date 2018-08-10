Поймите, Олег не болен, он на голодании, – адвокат Сенцова дал большое интервью

Адвокат Олега Сенцова рассказал, что последняя фотография Олега Сенцова не показывает, насколько плохо тот выглядит.

Об этом в интервью "Медузе" сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

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По его словам, видно, что форма на нем висит. Эта роба или полнит человека, или висит на ней, как на вешалке. На фото видно, что он достаточно сильно похудел. Он не показывает свою грудную клетку и впавший живот – это, конечно, произвело бы большее впечатление. А так – его попросили встать, он встал. И его сфотографировали.

"Эту фотографию, насколько я понял, в тот же день (9 августа – ред.) сделал по просьбе Татьяны Москальковой омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак. Он сфотографировал Олега в том состоянии, в котором он находится. Но снимок передает не все: на самом деле он выглядит еще хуже. Если бы Олега попросили раздеться, то картина была бы гораздо печальнее",

– рассказал Динзе.

Адвокат виделся с подзащитным Сенцовым последний раз 7 августа. Тот сказал ему, что последние две недели в Лабытнанги стояла жара, ему было плохо с сердцем на фоне плохой работы почек и печени.

Первые две недели голодания Олег находился в одиночной камере. Затем его перевели в медицинскую часть колонии. На территории ИК № 8 есть медицинская часть, которая обслуживает и другие колонии в регионе. Она достаточно многопрофильная, там работают хорошие специалисты.

Мне не дают возможности посмотреть на его условия. Обычно встреча осужденного с адвокатом происходит в помещении, в котором есть клетка с большими дырками – в нее и заводят человека. А адвокат садится за столик напротив – и так идет общение. То есть никаких стекол – ты можешь документы передавать, тебе могут передавать документы,

– рассказал адвокат.

"Меня всегда сажают в отдельный отсек, в котором обычно происходят краткосрочные свидания. Это комнатка с оргстеклом, где я не имею никакого доступа к осужденному, не могу его за руку взять. Все документы он мне может передать только через маленькую щелочку в несколько миллиметров наверху – между рамой и стеклом. Мы кричим, как правило, телефоном не пользуемся", – отметил Динзе.

"Поймите, Олег не болен, он на голодании. Вы его все воспринимаете как больного человека. Это полная чушь! У него было нормальное состояние здоровья, и в настоящее время оно подорвано только на фоне голодания. Человек голодающий и больной тяжелыми заболеваниями – это разные вещи", – адвокат.