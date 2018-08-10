20:10
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Порошенко равняется на вождя народов. Гриценко вляпался
Вєсті.UA
19:56, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Поймите, Олег не болен, он на голодании, – адвокат Сенцова дал большое интервью

37 Читати новину українською
Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото из открытых источников

Адвокат Олега Сенцова рассказал, что последняя фотография Олега Сенцова не показывает, насколько плохо тот выглядит.

Об этом в интервью "Медузе" сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

Читайте также: Сенцов жив: к пленнику пустили врачей

По его словам, видно, что форма на нем висит. Эта роба или полнит человека, или висит на ней, как на вешалке. На фото видно, что он достаточно сильно похудел. Он не показывает свою грудную клетку и впавший живот – это, конечно, произвело бы большее впечатление. А так – его попросили встать, он встал. И его сфотографировали.

"Эту фотографию, насколько я понял, в тот же день (9 августа – ред.) сделал по просьбе Татьяны Москальковой омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак. Он сфотографировал Олега в том состоянии, в котором он находится. Но снимок передает не все: на самом деле он выглядит еще хуже. Если бы Олега попросили раздеться, то картина была бы гораздо печальнее",
– рассказал Динзе.

Адвокат виделся с подзащитным Сенцовым последний раз 7 августа. Тот сказал ему, что последние две недели в Лабытнанги стояла жара, ему было плохо с сердцем на фоне плохой работы почек и печени.

Первые две недели голодания Олег находился в одиночной камере. Затем его перевели в медицинскую часть колонии. На территории ИК № 8 есть медицинская часть, которая обслуживает и другие колонии в регионе. Она достаточно многопрофильная, там работают хорошие специалисты.

Мне не дают возможности посмотреть на его условия. Обычно встреча осужденного с адвокатом происходит в помещении, в котором есть клетка с большими дырками – в нее и заводят человека. А адвокат садится за столик напротив – и так идет общение. То есть никаких стекол – ты можешь документы передавать, тебе могут передавать документы,
– рассказал адвокат.

"Меня всегда сажают в отдельный отсек, в котором обычно происходят краткосрочные свидания. Это комнатка с оргстеклом, где я не имею никакого доступа к осужденному, не могу его за руку взять. Все документы он мне может передать только через маленькую щелочку в несколько миллиметров наверху – между рамой и стеклом. Мы кричим, как правило, телефоном не пользуемся", – отметил Динзе.

"Поймите, Олег не болен, он на голодании. Вы его все воспринимаете как больного человека. Это полная чушь! У него было нормальное состояние здоровья, и в настоящее время оно подорвано только на фоне голодания. Человек голодающий и больной тяжелыми заболеваниями – это разные вещи", – адвокат.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Олег Сенцов заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
сегодня, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
"Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора
сегодня, 20:00 "Опасный" Винни-Пух, или Почему китайская цензура не понимает юмора
Борис Немировський
В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного
сегодня, 19:06 В тот день, как он попал в плен, я узнала, что беременна, – жена военнопленного
Катерина Петренко
Путешествия по Украине: уникальные уголки Черниговщины, которые непременно нужно увидеть
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: уникальные уголки Черниговщины, которые непременно нужно увидеть
Настя Сукач
Хаотичная политика Трампа: западные СМИ о "подводных камнях" новых санкций США против России
сегодня, 17:30 Хаотичная политика Трампа: западные СМИ о "подводных камнях" новых санкций США против России
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Обнародовали новые подробности авиакатастрофы в Донецке
 14 февраля 2013 , 16:03 1
Телеканал ZIK, принадлежащий одиозного Дыминскому, заявил о попытке рейдерства со стороны АП
 15 декабря 2017 , 18:15
"Шахтер" подписал форварда сборной Украины
 14 мая 2016 , 22:03
Игрок английского "Кристал Пэлас" попал в страшную автокатастрофу – появилось фото
 12 сентября 2016 , 12:21
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук