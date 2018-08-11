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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У Сенцова в ближайшее время могут отказать внутренние органы, – адвокат

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Адвокат рассказал детали о состоянии здоровья Сенцова
Адвокат рассказал детали о состоянии здоровья Сенцова / Фото из соцсетей

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, голодает уже почти три месяца. В ближайшее время у него могут начать отказывать внутренние органы.

Об этом заявил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе в комментарии "Крым Реалии".

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Четвертый кризис уже будет сопровождаться тем, что будут отказывать внутренние органы. Третий кризис опасен тем, что на фоне голодания органы начинают потихоньку готовиться к отказу, человеку становится плохо – что и происходит сейчас с Олегом Сенцовым,
– подчеркнул правозащитник.

Он также добавил, что протекание кризисов у каждого человека проходит индивидуально.

"Врачи сами говорят ему, что начало четвертого кризиса зависит от индивидуальных особенностей организма. Он может случиться завтра, а может – через неделю или через месяц", – подчеркнул Динзе.

Напомним, недавно адвокат Сенцова дал большое интервью, в котором рассказал, что последний раз виделся со своим подзащитным 7 августа. Тот сказал ему, что последние две недели в Лабытнанги стояла жара, ему было плохо с сердцем на фоне плохой работы почек и печени.

Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов заложники
Источник: 24 Канал
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