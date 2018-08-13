Що перешкодило звільненню Олега Сенцова: думка політолога

Загострення відносин США і Росії радше негативно впливає не можливість звільнення Олега Сенцова. Прогнозувати, чим усе закінчиться – неможливо, вирішальну роль можуть грати міжнародні посередники.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За його словами, вікно можливості для звільнення Сенцова було в червні – під час Чемпіонату світу з футболу. Двічі телефоном спілкувалися президенти Порошенко і Путін. Були контакти українського і російського омбудсменів. А далі – щось зірвалося.

Можливо, на те, що Сенцова не звільнили в червні, вплинула неправильна тактика українського омбудсмена Денісової. Багато галасу навколо її поїздок до Росії. Самопіар Денісова зробила, а ось таємним делікатним переговорам могла перешкодити. Путін шуму не любить. Крім того, Путін міг планувати зробити позитивний жест під час чемпіонату, а потім побачив, що і так все нормально: європейські лідери їдуть і без звільнення Сенцова. Навіщо тоді поспішати?

– наголосив Володимир Фесенко.

Експерт відзначив, що в липні вже стало очевидним, що домовленості зірвалися. Плюс зараз серпень – пора політичного затишшя і відпусток. Послабилися обороти міжнародної компанії по звільненню Сенцова.

"Вирішальний фактор – стан здоров'я Сенцова. У разі трагедії це погіршить відносини Росії із Заходом. Тому, щоб не допустити трагічних наслідків, Путін може піти на поступки. Але гарантувати нічого не можна", – наголосив політолог.

Нагадаємо, в російській колонії Олег Сенцов голодує 90 днів. 9 серпня в адміністрації президента Росії заявили, що отримали клопотання про помилування Олега Сенцова від його матері. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 9 серпня опублікувала свіжі фото незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Ці фото надала російська сторона.



8 серпня речниця Державного департаменту США Гізер Науерт заявила, що США оголошують про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері на початку березня. Вони набудуть чинності орієнтовано 22 серпня.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.