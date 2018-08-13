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Что помешало освобождению Олега Сенцова: мнение политолога

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Когда освободят Олега Сенцова?
Когда освободят Олега Сенцова? / Фото из открытых источников

Обострение отношений США и России скорее негативно влияет не возможность освобождения Олега Сенцова. Прогнозировать, чем все закончится – невозможно, решающую роль могут играть международные посредники.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, окно возможности для освобождения Сенцова было в июне – во время Чемпионата мира по футболу. Дважды по телефону общались президенты Порошенко и Путин. Были контакты украинского и российского омбудсменов. А дальше – что-то сорвалось.

Возможно, на то, что Сенцова не уволили в июне, повлияла неправильная тактика украинского омбудсмена Денисовой. Много шума вокруг ее поездок в Россию. Самопиар Денисова сделала, а вот тайным деликатным переговорам могла помешать. Путин шума не любит. Кроме того, Путин мог планировать сделать положительный жест во время чемпионата, а потом увидел, что и так все нормально: европейские лидеры едут и без освобождения Сенцова. Зачем тогда спешить?
– подчеркнул Владимир Фесенко.

Эксперт отметил, что в июле уже стало очевидным, что договоренности сорвались. Плюс сейчас август – пора политического затишья и отпусков. Ослабли обороты международной компании по освобождению Сенцова.

"Решающий фактор – состояние здоровья Сенцова. В случае трагедии это ухудшит отношения России с Западом. Поэтому, чтобы не допустить трагических последствий, Путин может пойти на уступки. Но гарантировать ничего нельзя", – подчеркнул политолог.

Напомним, в российской колонии Олег Сенцов голодает 90 дней. 9 августа в администрации президента России заявили, что получили ходатайство о помиловании Олега Сенцова от его матери. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 9 августа опубликовала свежие фото незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Эти фото предоставила российская сторона.

8 августа пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт заявила, что США объявляют о введении новых санкций против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта. Они вступят в силу ориентировочно 22 августа.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Аннексия Крыма Война на Донбассе Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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