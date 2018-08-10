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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Больше 114 дней не протянет", – адвокат Сенцова

78 Читати новину українською
Фото Олега Сенцова после трех месяцев голодовки
Фото Олега Сенцова после трех месяцев голодовки / www.bbc.com

Адвокат украинского политзаключенного Дмитрия Динзе сообщил, что Сенцов, который голодает почти 90 дней, находится в очень плохом состоянии, похудел на 30 килограмм и почти не встает.

Об этом он рассказал в интервью "Obozrevatel".

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"Он не встает, только лежит. Экономит силы, чтобы находиться в сознании. Последний раз я его видел 7 августа, он похудел на 30 килограмм. Стал сутулым и бледным, раньше это не было так заметно. Упала грудная клетка, упал живот. Он понимает, что находится в критическом состоянии. Он сообщил родственникам о том, что у него третий затяжной кризис. Говорят, что более 114 дней Олег не протянет", – отметил адвокат.

По его словам, есть примеры, когда люди голодали около 114 дней, затем выходили из голодовки и умирали. Сейчас срок голодания в Сенцова очень большой, и он чувствует, что теряет силы каждый день.

На вопрос о том, знает ли об этом российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, адвокат отметил, что она последний раз посещала Сенцова еще когда тот был в лучшем состоянии.

Сейчас она к нему не приезжала. Наступило общественное затишье, волна спала, и они вообще перестали интересоваться его судьбой,
– отметил Дмитрий Динзе.

Сестра Сенцова Наталья Каплан, рассказала, что у ее брата началась анемия, он жалуется на боли в сердце, утомление и слабость. Пульс режиссера снизился до 40 ударов в минуту.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 9 августа опубликовала свежие фото незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Эти фото предоставила российская сторона.

Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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