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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Більше 114 днів не протягне, – адвокат Сенцова

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Фото Олега Сенцова після трьох місяців голодування
Фото Олега Сенцова після трьох місяців голодування / www.bbc.com

Адвокат українського політв'язня Дмитро Дінзе повідомив, що Сенцов, який голодує майже 90 днів, перебуває в дуже поганому стані, схуд на 30 кілограмів та майже не встає.

Про це він розповів в інтерв'ю "Obozrevatel".

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"Він не встає, тільки лежить. Економить сили, щоб перебувати в свідомості. Останній раз я його бачив 7 серпня, він схуд на 30 кілограмів. Став сутулим та блідим, раніше цього не було так помітно. Впала грудна клітка, впав живіт. Він розуміє, що перебуває в критичному стані. Він сповістив родичів про те, що у нього третя затяжна криза. Кажуть, що понад 114 днів Олег не протягне", – зазначив адвокат.

За його словами, є приклади, коли люди голодували близько 114 днів, потім виходили з голодування і вмирали. Зараз термін голодування у Сенцова дуже великий, і він відчуває, що втрачає сили кожен день.

На питання про те, чи знає про це російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова, адвокат зазначив, що вона останній раз відвідувала Сенцова ще коли той був у кращому стані.

Зараз вона до нього не приїжджала. Настало суспільне затишшя, хвиля спала, і вони взагалі перестали цікавитися його долею,
– наголосив Дмитро Дінзе.

Сестра Сенцова Наталя Каплан, розповіла, що у її брата почалася анемія, він скаржиться на болі в серці, стомлення і слабкість. Пульс режисера знизився до 40 ударів в хвилину.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 9 серпня опублікувала свіжі фото незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Ці фото надала російська сторона.

Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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