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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Російські тюремники заперечують, що Сенцов схуд на 30 кілограмів

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Олег Сенцов голодує 90-й день
Олег Сенцов голодує 90-й день / Фото з відкритих джерел

У Росії заявляють, що стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова, який голодує вже 90-й день у колонії РФ, задовільний. А інформація про погіршення стану його здоров'я не відповідає дійсності.

Таку заяву зробили у Федеральній службі виконання покарань РФ (ФСВП), передає "Інтерфакс-Україна". 

Читайте також: У Сенцова найближчим часом можуть відмовити внутрішні органи, – адвокат

"У зв'язку з появою в ряді ЗМІ повідомлень про те, що засуджений Олег Сенцов, який відбуває покарання в ФКУ ІК-8 УФСІН Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі, нібито схуд на 30 кілограмів, повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", – заявили в прес-службі ФСВП Росії.

Зазначимо, про те, що вага Сенцова знизилася до 70 кілограмів, його адвокат Дмитро Дінзе повідомляв українському омбудсмену Людмилі Денисовій.

За даними ФСВП, Сенцов 14 травня оголосив голодування і "з перших днів відмови від прийому їжі встановлено індивідуальне динамічне медичне спостереження".

На сьогоднішній день дефіциту маси тіла і погіршення стану здоров'я не спостерігається. Від запропонованої госпіталізації в лікарню засуджений відмовився в письмовій формі. Свідчень до екстреної госпіталізації не встановлено,
– заявили у відомстві.

Російські тюремники додали, що "в даний час стан Олега Сенцова оцінюється як задовільний".

Нагадаємо, нещодавно адвокат Сенцова дав велике інтерв'ю, у якому розповів, що востаннє бачився зі своїм підзахисним 7 серпня. Той сказав йому, що останні два тижні в Лабитнангі стояла спека, йому було погано з серцем на тлі поганої роботи нирок і печінки.

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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