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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Российские тюремщики отрицают, что Сенцов похудел на 30 килограммов

28 Читати новину українською
Олег Сенцов голодает 90-й день
Олег Сенцов голодает 90-й день / Фото из открытых источников

В России заявляют, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 90-й день в колонии РФ, удовлетворительное. А информация об ухудшении состояния его здоровья не соответствует действительности.

Такое заявление сделали в Федеральной службе исполнения наказаний РФ (ФСИН), передает "Интерфакс-Украина".

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"В связи с появлением в ряде СМИ сообщений о том, что осужденный Олег Сенцов, отбывающий наказание в ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, якобы похудел на 30 килограммов, сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", – заявили в пресс-службе ФСИН России.

Отметим, о том, что вес Сенцова снизился до 70 килограммов, его адвокат Дмитрий Динзе сообщал украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой.

По данным ФСИН, Сенцов 14 мая объявил голодовку и "с первых дней отказа от приема пищи установлено индивидуальное динамическое медицинское наблюдение".

На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшение состояния здоровья не наблюдается. От предложенной госпитализации в больницу осужденный отказался в письменной форме. Свидетельств к экстренной госпитализации не установлено,
– заявили в ведомстве.

Российские тюремщики добавили, что "в настоящее время состояние Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное".

Напомним, недавно адвокат Сенцова дал большое интервью, в котором рассказал, что последний раз виделся со своим подзащитным 7 августа. Тот сказал ему, что последние две недели в Лабытнанги стояла жара, ему было плохо с сердцем на фоне плохой работы почек и печени.

Теги: Новости России Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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