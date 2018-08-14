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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сенцов сильно похудел, ему трудно говорить, – правозащитница

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Последние новости об Олеге Сенцове
Последние новости об Олеге Сенцове / Фото из открытых источников

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов очень похудел и является сильно уставшим. Во время встречи в колонии с российской правозащитницей Зоей Световой политзаключенный улыбался, однако ему было трудно разговаривать.

Об этом рассказала Светова, сообщает "Общественное".

25 канал сообщал, что 1 августа Олег Сенцов назвал свое состояние "предкритичным". Политзаключенный голодает уже 93-й день.

По словам российской правозащитницы, Сенцов выглядит так, как на фото, которое ранее Россия передала Украине.

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Однако то фото статическое, и у Олега очень мрачное лицо, несчастные глаза. А когда я с ним общалась, он улыбался, смеялся, был очень живой. Однако сильно похудел. Ему трудно говорить, он периодически закрывал глаза, потому что сильно устал,
– рассказала Светова.

Она добавила, что политзаключенный не ожидал визита правозащитницы и очень обрадовался.

"Он очень сильный духом, и для меня это было очень важно. Он уверен в том, что делает, уверен в своей правоте", – рассказала Светова.

Он благодарит всех за поддержку и помощь. Когда я спросила его, что нужно делать, Олег сказал: "Делай, что должна. Я так делаю",
– написала правозащитница на своей Facebook-странице.

Светова также рассказала, что их с Сенцовым встреча состоялась в медицинской палате колонии, где содержится украинец. Палата рассчитана на четверых, однако политзаключенный находится в ней один. На окнах палаты нет решеток. По словам Световой, по вечерам Сенцов идет смотреть телевизор, в остальное время пишет, редактирует тексты, отвечает на письма.

Вопрос обмена правозащитница и политзаключенный не обсуждали, однако, по мнению Световой, Сенцов на это надеется.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Его задержали 11 мая 2014 на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

хронИка Событий

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Теги: Новости Украины Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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