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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Адміністрація Путіна надіслала мамі Сенцова відповідь на прохання про помилування сина: деталі

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Мама Сенцова отримала відповідь на лист із проханням про помилування сина
Мама Сенцова отримала відповідь на лист із проханням про помилування сина / ru.krymr.com

Для початку процедури помилування українського політв'язня Олега Сенцова він має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з відповідним проханням.

Про це йдеться у відповіді матері Сенцова від Управління з забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ, передає "Громадське".

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Разом з тим пояснюємо, що процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, в якій він звертається до президента РФ у письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання,
— йдеться у відповіді АП РФ до Людмили Сенцової.

Також в АП зазначили, що остаточне рішення про помилування ухвалює президент Росії.

Двоюрідна сестра Олега Сенцова, Наталя Каплан, вважає, що ця відповідь свідчить про те, що Олега звільняти не збираються.

"Можу сказати, що така відповідь свідчить про те, що Олега відпускати не збираються. Вони досі називають його громадянином Росії і дали зрозуміти, що прохання матері не спрацювало", – підкреслилала вона.

Також Каплан розповіла про реакцію мами Сенцова на лист із АП РФ. 

"Реакція матері на це досить непогана. Мені здається, що вона просто не усвідомила суть документа", – додала сестра режисера.

відповідь від АПРФ Сенцов
Мамі Сенцова надійшла відповідь на лист із проханням про помилування

Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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