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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Росії "загадково зникло" прохання про помилування Сенцова: подробиці

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Губернатор Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов не отримував прохань про помилування Сенцова
Губернатор Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов не отримував прохань про помилування Сенцова / radiosvoboda.org

Виконувач обов'язків губернатора Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов не отримував прохань про помилування незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова ні від його матері, ні від нього самого.

Про це інформує ТАСС.

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Раніше 24 канал повідомляв, що мамі політв'язня, Людмилі Сенцовій, прийшла відповідь від АП РФ на її лист із проханням про помилування сина.

У документі також йшлося про те, що звернення Сенцової направлено Дмитру Артюхову для використання при попередньому розгляді клопотання про помилування засудженого.

На цей момент по лінії звернень громадян, а також, взагалі, – жодні листи до нас в апарат не надходили ні від матері, ні від самого Сенцова,
– зазначили у прес-службі російського губернатора.

Нагадаємо, 13 липня Людмила Сенцова, мати режисера Олега Сенцова, якого російська влада незаконно утримує в колонії, попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати сина. У Росії звернення пообіцяли розглянути, проте наголосили, що згідно з процедурою ув'язнений сам повинен попросити про помилування. Олег Сенцов робити цього не збирається.

Теги: Новини політики Олег Сенцов Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
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