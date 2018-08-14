"Росія звільнила Савченко без її прохання про помилування", – Геращенко

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко дала відповідь Адміністрації Путіна на прохання матері Сенцова про його помилування.

Про це вона написала у своєму Facebook.

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Вона нагадала, що колишнього українського політв’язня Надію Савченко Росія звільнила, попри те, що вона не просила помилування.

Кремль бреше! Савченко не просила про помилування! Цинізм, але про її помилування просили родичі вбитих на Донбасі російських журналістів, абсолютно сторонні їй люди. Й нічого, спрацювало, бо то був кремлівський сценарій,

– зазначила написала Геращенко.

На її думку, Росія "реалізовує сценарій повільного вбивства" Сенцова, адже там знають, що він ніколи сам не писатиме прохання про помилування.

"Кремлівські нелюди, циніки, вбивці. Путін знає, що Олег ніколи не напише челобітну. РФ реалізовує сценарій повільного вбивства Олега. В мами Сенцова в неділю був день народження. Вона чекала найбільший подарунок – повернення сина. Отримала мерзотного листа з Кремля", – зазначила Геращенко.

Також вона додала, що ні Ахтем Чийгоз, ні Ільмі Умеров також не писали жодних прохань Путіну про помилування.

Нагадаємо, у відповіді матері Сенцова від Управління з забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ йдеться про те, що український політв'язень має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування.