"Ми стоїмо на позиції Олега Сенцова": Геращенко нагадала РФ про пропозицію обміну бранцями

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко нагадала російській стороні про пропозицію обміну ув'язненими. Вона також запропонувала провести зустріч української омбудсвумен та її російської колеги у Мінську для розблокування процесу звільнення утримуваних.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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Ми стоїмо на іншій формулі: українці, незаконно утримуванні в РФ – точно входять в список встановлених осіб, бо весь світ знає, де утримується Сенцов, Сущенко, Балух, Карпюк, Панов, Куку, Кольченко та інші. Вже 4,5 місяці ми чекаємо відповіді РФ на нашу пропозицію: заберіть 36 ваших – віддайте наших!

– емоційно звернулася до росіян Геращенко.

Вона також запропонувала провести зустріч між українською омбудсвумен Людмилою Денісовою та її російською колегою Тетяною Москальковою 21 – 22 серпня у Мінську в рамках засідання тристоронньої контактної групи задля розблокування процесу звільнення утримуваних.

"Ми стоїмо на позиції Олега Сенцова і вимагаємо звільнити усіх українських політв'язнів!" – підкреслила віце-спікер.