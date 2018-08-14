"Россия освободила Савченко без ее прошения о помиловании", – Геращенко

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко дала ответ Администрации Путина на просьбу матери Сенцова о его помиловании.

Об этом она написала в своем Facebook.

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Она напомнила, что бывшую украинскую политзаключенную Надежду Савченко Россия освободила, несмотря на то, что она не просила помилования.

Кремль врет! Савченко не просила о пощаде! Цинизм, но о ее помиловании просили родственники убитых на Донбассе российских журналистов, совершенно посторонние ей люди. И ничего, сработало, потому что это был кремлевский сценарий,

– отметила написала Геращенко.

По ее мнению, Россия "реализовывает сценарий медленного убийства" Сенцова, ведь там знают, что он никогда сам не будет писать просьбу о помиловании.

"Кремлевские изверги, циники, убийцы. Путин знает, что Олег никогда не напишет челобитную. РФ реализует сценарий медленного убийства Олега. У мамы Сенцова в воскресенье был день рождения. Она ждала самый большой подарок – возвращение сына. Получила гнусное письмо из Кремля", – отметила Геращенко.

Также она добавила, что ни Ахтем Чийгоз, ни Ильми Умеров также не писали никаких просьб Путину о помиловании.

Напомним, в ответе матери Сенцова от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ говорится о том, что украинский политзаключенный должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.