Сенцов не буде просити Путіна про помилування

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов не буде писати президенту РФ Володимиру Путіну прохання про помилування.

Про це заявив Павло Чиков – керівник міжнародної правозахисної організації "Агора", юристи якої захищають українського режисера в російських та міжнародних судах у своєму Telegram-каналі.

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Напередодні, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "некоректними" слова про відмову в помилуванні Олега Сенцова через те, що режисер самостійно не просив про це.

Не буде Олег писати жодних прохань, це ж очевидно,

– наголосив адвокат.

Нагадаємо, 13 липня Людмила Сенцова, мати режисера Олега Сенцова, якого російська влада незаконно утримує в колонії, попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати сина. У Росії звернення пообіцяли розглянути, проте наголосили, що згідно з процедурою ув'язнений сам повинен попросити про помилування.



15 серпня стало відомо, що виконувач обов'язків губернатора Ямало-Ненецького автономного округу Дмитро Артюхов не отримував прохань про помилування незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Хоча у відповіді від АП РФ на лист мами Сенцова про помилування йшлося про те, що її звернення направлено Артюхову.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.