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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Порошенко готовий помилувати росіян заради звільнення українських політв’язнів

95 Читать новость на русском
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / unian.ua

Президент України Петро Порошенко готовий помилувати засуджених в Україні росіян для звільнення українських політв’язнів. Нині прохання про обмін написали вже 11 росіян.

Про це повідомила перша віце-спікерка Верховної Ради, представниця України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко.

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"Українська сторона, наш президент готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв'язнів", – написала Геращенко.

Вона зазначила, що звернення 11 ув'язнених направлять до представників Росії в ТКГ.

"Нагадую, поки що немає відповіді з боку РФ на ініціативу передати їм 36 диверсантів, шпигунів, терористів, злодіїв. Немає відповіді і на ініціативу зустрічі омбудвумен в Мінську 21-22 серпня", – додала вона.

 

Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Петро Порошенко Українці в полоні РФ Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
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