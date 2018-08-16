Порошенко готов помиловать россиян ради освобождения украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко готов помиловать осужденных в Украине россия для освобождения украинских политзаключенных. Сейчас просьбу об обмене написали уже 11 россиян.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

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"Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политзаключенных", – написала Геращенко.

Она отметила, что обращение 11 заключенных направят к представителям России в ТКГ.

"Напоминаю, пока что нет ответа со стороны РФ на инициативу передать им 36 диверсантов, шпионов, террористов, воров. Нет ответа и на инициативу встречи омбудсвумен в Минске 21-22 августа", – добавила она.