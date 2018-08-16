Заключенные в Украине россияне массово просят Путина об обмене: озвучены обновленные данные

По состоянию на вечер 16 августа Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова получила уже 22 заявления от заключенных в Украине россиян на имя президента РФ с просьбой об обмене.

Информацию об этом вечером в четверг обнародовала пресс-служба украинского омбудсмена.

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Все эти 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в администрацию президента Российской Федерации,

– указано в сообщении.

Первым письмо Путину с просьбой обменять его на одного из осужденных в России украинцев написал россиянин Алексей Седиков, который осужден в Украине за терроризм.

14 августа Денисова наведывалась в Лукьяновское СИЗО, где встретилась с гражданами России Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые также написали заявления на имя российского президента о возможности обмена.

15 августа украинский омбудсмен получила заявления от еще восьмерых россиян, которые отбывают наказание в различных исправительных учреждениях Украины.

Заявления продолжали поступать и сегодня. Представители уполномоченного получили вышеуказанные заявления российского президента еще от Руслана Гаджиева, Игоря Кимаковского, (ГУ "Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)"), Евгения Мефедова (ГУ "Николаевский следственный изолятор"). Из Мариупольского СИЗО было получено заявления от пяти заключенных – Павла Черных, Анатолия Бусыгина, Алексея Шибаева, Сергея Егорова, Ольги Ковалис. Еще два письма были написаны Василием Кусакиным (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4") и Муратом Джимиевым (ГУ "Киевский следственный изолятор"),

– информируют в пресс-службе.

Всего таких заявлений в офис украинского омбудсмена уже поступило от 22 заключенных в Украине россиян.

В то же время у Денисовой напомнили, что Украина со своей стороны уже давно инициировала обмен и подала в РФ соответствующие списки, однако ни от представителя РФ в Трехсторонней контактной группе, ни от российского омбудсмена никаких ответов пока не поступало.

Ранее в четверг представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко готов помиловать 11 заключенных россиян ради освобождения украинских политзаключенных.