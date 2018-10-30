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      Семерых украинских моряков обменяли на семерых россиян с судна "Норд"

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      Семерых украинских моряков обменяли на семерых россиян с судна "Норд"

      В России заявляют, что обменяли семерых украинских моряков на семерых россиян с судна "Норд".

      Об этом заявил спикер уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов, информирует "Интерфакс".

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      Обмен состоялся, семь наших моряков на семь украинских,
      – уточнил он.

      По его словам, семерых российских моряков с сейнера "Норд" обменяли на семерых украинских моряков судна "ЯМК-0041".

      Спикер Москальковой отметил, что российские моряки прибыли в оккупированный Крым.

      Он уточнил, что капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко, относительно которого в Украине возбуждено уголовное производство, пока остается в Украине.

      Капитану судна Владимиру Горбенко предъявили обвинение по статье 332-1 Уголовного кодекса Украины о нарушении порядка въезда и выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения ущерба интересам страны. Другим членам экипажа объявляли подозрение о незаконном пересечении границы.

      Украинские пограничники задержали сейнер "Норд" 25 марта 2018 года под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбудили ряд дел.

      В начале апреля херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбаненку меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог.

      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ заложники Обмен пленными Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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